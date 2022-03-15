الحشد الشعبي يعتقل ارهابيا في كركوك

تمكنت قوة مشتركة من الحشد الشعبي والقوات الأمنية، اليوم الثلاثاء من إلقاء القبض على إرهابيا جنوب غربي كركوك.

وذكر بيان لإعلام الحشد، أن “قوة مشتركة من اللواء 56 بالحشد الشعبي والقوات الأمنية، تمكنت من القاء القبض على مطلوب وفق المادة 4 إرهاب جنوب غربي محافظة كركوك”.

وأضاف، أن “ذلك جاء خلال عملية امنية قامت بها القوة المكونة من اللواء 56 بالحشد الشعبي وشرطة ناحية العباسية واستخبارات فق3، اسفرت عن القاء القبض على المطلوب في ناحية العباسية التابعة لقضاء الحويجة”، لافتا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات الأصولية مع المعتقل”.

يذكر أن الحشد الشعبي يعلن بين الحين والآخر اعتقال ارهابيين في بغداد ومحافظات أخرى