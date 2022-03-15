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المنافذ: ضبط هدر بالمال العام في زرباطية الحدودي


 اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، ضبط وإحباط محاولة تهريب وهدر بالمال العام في منفذ زرباطية الحدودي.

وذكر اعلام الهيئة في بيان انه “تستمر جهودها في التصدي للغش والتلاعب ومنع محاولات الهدر بالمال العام حيث تمكن منفذ زرباطية الحدودي من ضبط عجلتين خارج الحرم الكمركي مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد معدة للتهريب”.

واضاف “من خلال إجراء الكشف و المطابقة والتدقيق للمواد والمعاملة المنجزة في نقطة البحث والتحري تبين وجود تغيير في وصف المادة المحملة حيث وجودت مادة (انابيب دكتايل وفايبر كلاس) والمصرح به مواد تستخدم لاغراض اخرى وهذا يعتبر غش و تهرب من دفع الرسم (الكمركي) الحقيقي ماسبب هدر بالمال العام”.

وتابع “تم تنظيم محضر ضبط أصولي واحالة المواد والمعاملة الكمركية إلى مركز شرطة كمرك زرباطية لعرض الموضوع امام انظار السيد قاضي التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصرين”.

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