الاتحاد: تركيا تقصف مواقع سكنية في عمق العراق وبغداد تخجل من الادانة!

اتهم القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، الاثنين، الحكومة الاتحادية بالسكوت والخجل تجاه العدوان التركي المستمر ضد الاراضي العراقية، مبينا ان تركيا انشأت العشرات من القواعد العسكرية في العراق دون تحرك دبلوماسي ضدها.

وقال السورجي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الطائرات التركية تقوم بغارات يومية ضد اهداف عراقية في العمق دون رد او اجتماع لمجلس الامن الوطني العراقي”.

واضاف ان “الحكومة تتجاهل تماما ملف الاحتلال التركي الذي اقام اكثر من 26 قاعدة مراكز استخبارية بذريعة ملاحقة العناصر المعارضة له وسط تفرج حكومي غريب”.

وأشار السورجي الى ان “تنفيذ اتفاقية ستجار وانهاء الخلافات بشأن ادارة القضاء وفرض القانون سيكون اول خطوة تجاه اخراج القوات التركية وبعدها تحريك المكلف عبر الدبلوماسية دوليا لاستحصال ادانة دولية تنهي الوجود التركي في كردستان والموصل”