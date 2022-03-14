صادقون: كردستان تشهد تمددا واضحا للوجود الاسرائيلي وسط صمت حكومة الكاظمي

أكد النائب عن كتلة صادقون النيابية، علي الجمالي، الاثنين، أن الكيان الصهيوني تمدد في مناطق شمال العراق في الآونة الأخيرى.

وقال الجمالي ل /المعلومة/ إن “وجود منشأة إسرائيلية في اربيل يشكل تهديدا واضحا لدول الدوار”، مضيفا أن “الوجود الإسرائيلي في العراق توسع في الآونة الأخيرة في ظل الصمت الحكومي”.

وحمل “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مسؤولية وجود قواعد إسرائيلية في شمال العراق”. وأشار إلى أن “الوجود الإسرائيلي في العراق بات يشكل مصدر قلق لسيادة العراق وللامن القومي العراقي”.