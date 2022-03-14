اتهام لحكومتي المركز والإقليم.. “تمارسان سياسة التسويف حيال الوجود الصهيوني”

اعتبر عضو تحالف الفتح احمد عبد الحسين، الاثنين، إنكار حكومة الإقليم بتواجد الموساد الإسرائيلي على أراضي كردستان بأنه يدخل ضمن سياسية التسويف التي تمارسها حكومة تصريف الأعمال.

وقال عبد الحسين ل / المعلومة /، إن “الحكومة الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي المنتهية ولايته منذ توليها لزمام أمور البلاد إلى وقتنا الحالي وفي كل الملفات المهمة تكشف عن وجود أدلة أولية وحقائق عن القضايا، لكن في النهاية تنتهي بالفشل والتسويف وعدم إعلان النتائج النهائية”.

وأضاف، أن ” الكتل السياسية كافة طالبت الكاظمي بمنع حكومة الإقليم من التعامل مع الكيان الصهيوني أو تواجده على أراضي كردستان والقيام بممارسات إرهابية داخل الأراضي العراقية”.

ودعا عضو تحالف الفتح إلى ” الحفاظ على ارض العراق وسيادة البلد ومنع جعل أراضيه مطية لدول الأخرى”، مشيرا إلى أن ” تواجد الكيان الإسرائيلي الغاصب والمنتهي في شمال العراق أو في إي بقعة أخرى من البلاد مرفوض جملة وتفصيلا “