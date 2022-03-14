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مخابرات الاقليم تكشف اسرار وخفايا واماكن تواجد الموساد الاسرائيلي في كردستان


كشف مصدر مطلع في  جهاز مخابرات الاقليم  ، الاثنين، خفايا وأسرار  واماكن تواجد الموساد  الصهيوني في  كردستان.

وقال المصدر  الذي فضل عدم كشف اسمه إن “هناك منظمات مجتمع مدني وأخرى مؤسسات ثقافية كثيرة تتواجد في  أربيل  تابعة للموساد الاسرائيلي ، ظاهرها  اقامة  ندوات ودورات مختلفة و بشكل يومي لمجموعة من الشباب الذين يتم استقدامهم  من المحافظات الأخرى بحجة التدريب والتطوير  او ايجاد فرص عمل مختلفة  ،”.

وأضاف أن”  تلك لمنظمات غير مسجلة لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وحتى المسجلة منها هي باسم منظمات دولية أوربية، لكنها تمثل مصالح للكيان الصهيوني، وأغلبها في مجمعات سكنية داخل أربيل، وهي عبارة عن أجهزة مخابراتية بحته “.

وأشار إلى أن “تجمعات أخرى للمخابرات الصهيونية تتواجد على طريق مصيف صلاح الدين، وأخرى في الطريق الرابط بين دهوك وأربيل”.

وتعرضت مقرات للكيان الصهيوني في أربيل لقصف بصواريخ مختلفة، فيما دعت أوساطا سياسية لضرورة فتح تحقيق بتواجد تلك المقرات داخل العراق.

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