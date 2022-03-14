القبض على 49 متهماً بقضايا مختلفة في بابل

اعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الاثنين، عن إلقاء القبض على 49 متهما بقضايا مختلفة في مناطق متفرقة من المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان، ، أن “مفارزها إلقاء القبض على 49 مطلوبا بقضايا جنائية ومخالفات قانونية متنوعة”.

وأضافت أن “عمليات القبض جرت في غضون الـ24 ساعة الماضية من خلال ممارسات أمنية نفذتها مفارزها من مديريات الأقسام بالإشتراك مع الأجهزة الساندة بمناطق متفرقة من المحافظة”.

وأكدت انه “تم نقل جميع المتهمين الى مراكز التحقيق الأمنية لإكمال الاجراءات اللازمة بحقهم وفق السياقات القانونية”.