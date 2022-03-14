الدفاع المدني: انقاذ عائلة من حريق منزلهم وسط بغداد

اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاثنين، عن انقاذ عائلة مكونه من امرأة وطفلتين من حريق منزلهم وسط بغداد.

وذكرت المديرية في بيان، أن “فرقها في جانب الكرخ انقذت عائلة مكونة من امرأة وطفلين بعد احتراق دارهم في منطقة العطيفية وسط العاصمة بغداد”.

وأضافت ان “مفارزها تمكنت في مركز الكاظمية من الوصول إلى محل الحادث بوقت قياسي قصير وإخماد النيران المندلعة بسبب تماس كهربائي داخلي بكل مهنية بعد إخلاء العائلة من داخل الدار ونقلهم إلى المستشفى للاطمئنان على حالتهم الصحية”.