الحكم على مدير الدائرة القانونية لسلطة الطيران المدني بالسجن 7 سنوات

أصدرت محكمة جنايات الكرخ، اليوم الاثنين، حكماً بحق مدير الدائرة القانونية لسلطة الطيران المدني "قيصر عبود كاظم فتلاوي الياسري" بالسجن سبع سنوات وغرامة 10ملايين دينار عراقي.

وقال مصدر قضائي ، إن "محكمة جنايات الكرخ //محكمة الفساد، أصدرت حكماً بحق المتهم "قيصر عبود كاظم فتلاوي الياسري" مدير الدائرة القانونية لسلطة الطيران المدني بالسجن سبع سنوات وغرامة 10ملايين دينار عراقي".

وأضاف المصدر، أن الحكم اتُخذ "وفق القرار 160 لسنة 1983، عن تقاضيه رشوة لقاء إحالة مشاريع ضمن مطار بغداد الدولي".