عاجل : السفير الإيراني في بغداد: هناك ثلاثة مراكز أخرى للموساد في أربيل تحتاج إلى التحقيق فيها وإلا ستقصف في الأيام المقبلة.
الأخبار

سفير إيران لدى بغداد عن هجوم أربيل: حذّرنا مراراً مسؤولي كردستان لكن لم يسمعوا كلامنا


 أكد السفير الإيراني في بغداد إيرج مسجدي، اليوم الإثنين، أن الهجوم الصاروخي في أربيل لم يستهدف السيادة العراقية بل “قاعدة تجسس تابعة للموساد، فيما أشار إلى أن “بلاده حذرت مراراً مسؤولي إقليم كردستان لكنهم لم يسمعوا”.

وقال مسجدي في مؤتمر صحافي عقده في كربلاء، "في كردستان هناك قاعدة للإسرائيليين يقومون من هناك بالمؤامرة وإعداد عمليات ضد الأمن الإيراني، ونحن لن نتهاون ولن نتخلى عن أمن أراضينا، وحذرنا مراراً مسؤولي إقليم كردستان لكنهم لم يسمعوا لنا، فقامت الجمهورية الإسلامية برد فعل ضد تلك القاعدة ليس بهدف الانتقاص من السيادة العراقية أو الإساءة للعراق أو الشعب العراقي بل دفاعاً عن أمن إيران"، وفق قوله.

وأضاف، "نحن نرجو منكم أن تخرجوا هؤلاء الإسرائيليين من الأراضي العراقية للتخلص من شرهم، وأن لم يتم طردهم هل نبقى مكتوفي الأيدي، حتى هم يقومون بعمليات ضد أمننا؟ بالطبع كلا، هذا الرد كان ضد الصهاينة ولم يكن ضد الأمريكان أو ضد الحكومة العراقية".

وتابع مسجدي، "بعض وسائل الإعلام أشارت إلى أننا استهدفنا القنصلية الأمريكية، أنا استغرب هذا الكلام، صحيح بيننا وبين أمريكا نزاعاً منذ أربعين عاماً لكن هذه العملية ليست ضدهم، هذه العملية جرت ضد القاعدة الاسرائيلية الأمنية التي كانت تنوي القيام بعمليات ضد أمننا".

وكان الحرس الثوري الإيراني، قد تبنى أمس الأحد، قصف مدينة أربيل بعدد من الصواريخ التابعة له، بزعم "الرد على جرائم الكيان الصهيوني".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
اتهام لحكومتي المركز والإقليم.. “تمارسان سياسة التسويف حيال الوجود الصهيوني”
مخابرات الاقليم تكشف اسرار وخفايا واماكن تواجد الموساد الاسرائيلي في كردستان
القبض على 49 متهماً بقضايا مختلفة في بابل
المحكمة الاتحادية تقرر تأجيل دعوى رفع سعر صرف الدولار
الدفاع المدني: انقاذ عائلة من حريق منزلهم وسط بغداد
باستثناء هذه الفئة.. الغاء المطالبة بفحص الـ PCR خلال السفر من وإلى العراق
الحكم على مدير الدائرة القانونية لسلطة الطيران المدني بالسجن 7 سنوات
الكشف عن تفاصيل اجتماع الاطار التنسيقي والوطني الكردستاني
سفير إيران لدى بغداد عن هجوم أربيل: حذّرنا مراراً مسؤولي كردستان لكن لم يسمعوا كلامنا
شجار بين نائب من التيار الصدري ونائبة من تحالف السيادة وحمايتهما في بغداد
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1612.9
الجنيه المصري 92.76
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
قيس شهاب احمد : مرحبا اريد تقديم شكوى على شركة زين لقد اشتريت بطاقه تعبه بعد محاوله دخولها يتضح ان هاذي ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
مواطن : ليست ببعيدة عن اهل البيت ع سلامتكم ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يروي قصته مع الغدة السرطانية وكرامة الإمام الحسين صلوات الله عليه
طلال صباح يعقوب : إلى معالي الوزير النفط المحترم. السلام عليكم اني المواطن (طلال صباح يعقوب) من سكنت كركوك وكنت موظف ...
الموضوع :
شكوى الى وزارة النفط , والوزارة ترد على الشكوى
محمد الهندي : من أمن العقاب أساء الأدب لو ينفذ حكم الإعدام بحق المجرمين ومنهم الارهابيين والمتاجرين بالمخدرات لما وصلنا ...
الموضوع :
اصابة ضابط خلال مداهمة لوكر مخدرات في كربلاء
علي : حرامي ابو رغيف ...
الموضوع :
المحكمة الاتحادية تحكم بالغاء الامر الديواني الخاص بتشكيل لجنة تحقيقية في قضايا الفساد التي يتراسها احمد ابو رغيف
محمد : معقولة .. تم تهريبة نعم زين أبوه المحافظ الأسبق هل تم التحقيق وياه ؟؟ زين معقولة ما ...
الموضوع :
الكشف عن معلومات أمنية تفيد بهروب نجل محافظ النجف بعد قرار العفو مباشرة
هيثم حسين علي النجدي : قدمت طلب ارض هجره ومهجرين من سنه ٢٠١٣ ولحد الان لم استلم او ابلغ .. كل الاحترام ...
الموضوع :
توزيع 966 قطعة ارض سكنية على موظفي الدولة وشريحة المهجرين
عباس محمد كاظم : التفاتة رصينة لمادة التربية الاخلاقية مقرونة بالسلوك الإنساني من السيد عبد الجبار الشبوط ..نأمل تبنيها مستقبلا لعلها ...
الموضوع :
مدارس اهلية غير ربحية
كامل أبو علاء الكعبي : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ م/ اليوم العالمي للقرآن 27 من شهر رجب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ...
الموضوع :
۲۷ رجب الیوم العالمی للقرآن الکریم ...
احمد : سلام الله عليكي ياام البنين ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
فيسبوك