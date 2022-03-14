شجار بين نائب من التيار الصدري ونائبة من تحالف السيادة وحمايتهما في بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، باندلاع شجار بين نائبين وحمايتهما في العاصمة بغداد، فيما بين أسباب الشجار.

وقال المصدر ، إن "شجاراً اندلع بين النائب عائشة المساري عن تحالف السيادة وحمايتها والنائب عن التيار الصدري علي الساعدي وحمايته في منطقة بوب الشام".

وبين، أن "الشجار اندلع نتيجة محاولة نسب كلا النائبين نجاح بعض المشاريع المنجزة في المنطقة إلى نفسه وكتلته".

في السياق، قالت النائب عائشة المساري، في حديث صحفي إنها "تعرضت لاعتداء من قبل النائب علي الساعدي، في بوب الشام، وانسحبت من المنطقة لتدارك الأمر".