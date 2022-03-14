عاجل : السفير الإيراني في بغداد: هناك ثلاثة مراكز أخرى للموساد في أربيل تحتاج إلى التحقيق فيها وإلا ستقصف في الأيام المقبلة.
الأخبار

الاتحاد: لن ندعو الحزب الديمقراطي وخطوط التواصل معلقة إلى أشعار أخر


أكد الاتحاد الوطني الكردستاني، الأحد، أنه مع مبدأ التوافق والمشاركة في اتخاذ القرارات، موضحاً أن خطوط التواصل بينه وبين الحزب الديمقراطي الكردستاني معلقة إلى أشعار أخر.

وقال عضو الاتحاد محمود خوشناو في تصريح ل/المعلومة/، آن “الاتحاد لا يطمح للانفراد بالسلطة وهو مع التوافق والمشاركة بما يخص منصب رئيس الجمهورية “، مشيراً إلى أن “ابوابه مفتوحة أمام الجميع ولن يدعو الحزب الديمقراطي الية او يقدم دعوة لأحد”.

وأضاف انه “لا يوجد تواصل مع الحزب الديمقراطي إلى الان ولن تحدد اجتماعات او لقاءات قريبة بين الطرفين، والحزبين متمسكين بمرشحيهم”.

ولفت إلى أن “الاتحاد يؤمن بالتوافقات والديمقراطية في اتخاذ القرارات المهمة”، مبيناً أن “التواصل بين الطرفين منقطع إلى شعار اخر”.

ورأى المحلل السياسي صباح الطائي، في وقت سابق، ان ملف الرئاسات لن يحسم من دون ان تكون هناك صفقة سياسية ما بين الاطار التنسيقي والكتلة الصدرية والمتحالفين معهما، بهدف الخروج من حالة الانسداد السياسي.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
كتائب حزب الله: قصف الصهاينة في أربيل ينبئ بمرحلة صراع من نوع اخر داخل العراق
الاتحاد: لن ندعو الحزب الديمقراطي وخطوط التواصل معلقة إلى أشعار أخر
النائب زهرة البچاري : حكومة الكاظمي أضعف من ان تسيطر على غلاء الاسعار .
قصيدة لواء ثأر المهندس
رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية السابق عاموس يادلينة معترفا: الهجوم الايراني على أربيل كان ضد هدف إسرائيلي
السفير الإيراني في بغداد: هناك ثلاثة مراكز أخرى للموساد في أربيل تحتاج إلى التحقيق فيها وإلا ستقصف في الأيام المقبلة.
صد تعرض لـ"داعش" الارهابي في ديالى
الغاء جميع رحلات شركة الخطوط الجوية العراقية من والى ايران
اعتقال "إرهابيين" أحدهما "مسؤول أمني" في الرمادي
انتشار عسكري في مدينة الصدر بـ العاصمة بغداد دون معرفة الاسباب.
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1587.3
الجنيه المصري 93.2
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
قيس شهاب احمد : مرحبا اريد تقديم شكوى على شركة زين لقد اشتريت بطاقه تعبه بعد محاوله دخولها يتضح ان هاذي ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
مواطن : ليست ببعيدة عن اهل البيت ع سلامتكم ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يروي قصته مع الغدة السرطانية وكرامة الإمام الحسين صلوات الله عليه
طلال صباح يعقوب : إلى معالي الوزير النفط المحترم. السلام عليكم اني المواطن (طلال صباح يعقوب) من سكنت كركوك وكنت موظف ...
الموضوع :
شكوى الى وزارة النفط , والوزارة ترد على الشكوى
محمد الهندي : من أمن العقاب أساء الأدب لو ينفذ حكم الإعدام بحق المجرمين ومنهم الارهابيين والمتاجرين بالمخدرات لما وصلنا ...
الموضوع :
اصابة ضابط خلال مداهمة لوكر مخدرات في كربلاء
علي : حرامي ابو رغيف ...
الموضوع :
المحكمة الاتحادية تحكم بالغاء الامر الديواني الخاص بتشكيل لجنة تحقيقية في قضايا الفساد التي يتراسها احمد ابو رغيف
محمد : معقولة .. تم تهريبة نعم زين أبوه المحافظ الأسبق هل تم التحقيق وياه ؟؟ زين معقولة ما ...
الموضوع :
الكشف عن معلومات أمنية تفيد بهروب نجل محافظ النجف بعد قرار العفو مباشرة
هيثم حسين علي النجدي : قدمت طلب ارض هجره ومهجرين من سنه ٢٠١٣ ولحد الان لم استلم او ابلغ .. كل الاحترام ...
الموضوع :
توزيع 966 قطعة ارض سكنية على موظفي الدولة وشريحة المهجرين
عباس محمد كاظم : التفاتة رصينة لمادة التربية الاخلاقية مقرونة بالسلوك الإنساني من السيد عبد الجبار الشبوط ..نأمل تبنيها مستقبلا لعلها ...
الموضوع :
مدارس اهلية غير ربحية
كامل أبو علاء الكعبي : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ م/ اليوم العالمي للقرآن 27 من شهر رجب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ...
الموضوع :
۲۷ رجب الیوم العالمی للقرآن الکریم ...
احمد : سلام الله عليكي ياام البنين ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
فيسبوك