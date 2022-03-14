الاتحاد: لن ندعو الحزب الديمقراطي وخطوط التواصل معلقة إلى أشعار أخر

أكد الاتحاد الوطني الكردستاني، الأحد، أنه مع مبدأ التوافق والمشاركة في اتخاذ القرارات، موضحاً أن خطوط التواصل بينه وبين الحزب الديمقراطي الكردستاني معلقة إلى أشعار أخر.

وقال عضو الاتحاد محمود خوشناو في تصريح ل/المعلومة/، آن “الاتحاد لا يطمح للانفراد بالسلطة وهو مع التوافق والمشاركة بما يخص منصب رئيس الجمهورية “، مشيراً إلى أن “ابوابه مفتوحة أمام الجميع ولن يدعو الحزب الديمقراطي الية او يقدم دعوة لأحد”.

وأضاف انه “لا يوجد تواصل مع الحزب الديمقراطي إلى الان ولن تحدد اجتماعات او لقاءات قريبة بين الطرفين، والحزبين متمسكين بمرشحيهم”.

ولفت إلى أن “الاتحاد يؤمن بالتوافقات والديمقراطية في اتخاذ القرارات المهمة”، مبيناً أن “التواصل بين الطرفين منقطع إلى شعار اخر”.

ورأى المحلل السياسي صباح الطائي، في وقت سابق، ان ملف الرئاسات لن يحسم من دون ان تكون هناك صفقة سياسية ما بين الاطار التنسيقي والكتلة الصدرية والمتحالفين معهما، بهدف الخروج من حالة الانسداد السياسي.