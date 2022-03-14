النائب زهرة البچاري : حكومة الكاظمي أضعف من ان تسيطر على غلاء الاسعار .

متابعة / ظاهر العقيلي

قالت النائب في البرلمان العراقي زهرة البچاري أن حكومة الكاظمي تتعامل بالاعلام وتخشى التغريدات وتحاول أن تستغفل المواطن البسيط بشعارات واجتماعات .

واضافت ان حكومة الكاظمي أضعف من أن تسيطر على غلاء الأسعار المجحف وهي أوهن من معالجة الأزمات ورفع المعاناة عن كاهل الفقراء وهي ابعد عن الحلول الواقعية وتسعى لحلول إعلامية .

واعربت البچاري عن استغرابها من غفلة حكومة الكاظمي من التصاعد المجحف في الأسعار وسيطرة تجار ومافيات واقتصاديات الأحزاب على قوت المواطن العراقي حيث تحاول أن تضع حلول فيسبوكية وإعلامية بعيدا عن الأزمات والارتفاع المجحف في الأسواق الذي يعاني منه المواطن البسيط .

واكدت بان الكاظمي يحاول ترقيع سوء عمل الحكومة بعد رفع سعر الدولار وارتفاع الأسعار بصورة مضاعفة وكبيرة دون سيطرة الحكومة على الاسواق .