الرئيسية
الأخبار
المقالات
التقارير
رأي في الأحداث
الصفحة الدولية
الصفحة الاقتصادية
الصفحة الإسلامية
الصفحة الرياضية
اليمن
سوريا - لبنان - فلسطين
الصفحة الفكرية
دراسات
معكم يا أهلنا في البحرين والجزيرة العربية
ثقافة الكراهية والدجل والقتل
انت والمسؤول
بريد الزائرين
الوثائق
الشعر
النكت والطرائف السياسية
اسرار وما وراء الكواليس
الكاريكاتير
منوعات
English news
الاتصال بنا
عاجل :
السفير الإيراني في بغداد: هناك ثلاثة مراكز أخرى للموساد في أربيل تحتاج إلى التحقيق فيها وإلا ستقصف في الأيام المقبلة.
الأخبار
انتشار عسكري في مدينة الصدر بـ العاصمة بغداد دون معرفة الاسباب.
وكالة انباء براثا
110
2022-03-13
tweet
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
ارسال
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
السفير الإيراني في بغداد: هناك ثلاثة مراكز أخرى للموساد في أربيل تحتاج إلى التحقيق فيها وإلا ستقصف في الأيام المقبلة.
صد تعرض لـ"داعش" الارهابي في ديالى
الغاء جميع رحلات شركة الخطوط الجوية العراقية من والى ايران
اعتقال "إرهابيين" أحدهما "مسؤول أمني" في الرمادي
انتشار عسكري في مدينة الصدر بـ العاصمة بغداد دون معرفة الاسباب.
المعموري يكشف عن مفاجاة في مقر “الموساد ” في اربيل
خبير امني: البارزاني ملزم بكشف خفايا الوجود الصهيوني في” كردستان العراق”
المستشار العسكري السابق صفاء الاعسم يحذر من جهات داخلية تتعاون مع “داعش” وتتسبب بخروقات أمنية
صادقون: اتفاقات مجهولة داخل التحالف الثلاثي لتمرير قانون العفو العام
خبير امني: الوجود الأميركي في الانبار وكردستان يهدد امن البلاد
الاكثر مشاهدة في (
الأخبار
)
72 ساعة
عبد اللطيف: مرشح البارتي لرئاسة الجمهورية يكره العراق كرها شديداً
512
الشيخ جلال الدين الصغير : اوربا مقبلة على خطر شديد والاجراء الاحترازي هو المغادرة الى أماكن امنة لمن يتمكن من ذلك
466
اغلاق مطار اربيل وتوقف استقبال الرحلات على مدارج المطار نتيجة القصف قبل قليل الذي استهدف قاعدة الحرير المجاورة له
439
ستة صواريخ تسقط على مجمع زيرين بمحافظة اربيل احد قواعد ومنامات الجيش الامريكي .
385
اثر تهجمه على الاتحادية امام السفير الأمريكي.. نائب يدعو القضاء لمحاسبة بارزاني
383
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني
3846.15
يورو
1587.3
الجنيه المصري
93.11
تومان ايراني
0.03
دينار اردني
2040.82
دينار كويتي
4761.9
ليرة لبنانية
0.97
ريال عماني
3846.15
ريال قطري
401.61
ريال سعودي
389.11
ليرة سورية
0.58
دولار امريكي
1470.59
ريال يمني
5.84
التعليقات
قيس شهاب احمد
: مرحبا اريد تقديم شكوى على شركة زين لقد اشتريت بطاقه تعبه بعد محاوله دخولها يتضح ان هاذي ...
الموضوع
:
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
مواطن
: ليست ببعيدة عن اهل البيت ع سلامتكم ...
الموضوع
:
الشيخ جلال الدين الصغير يروي قصته مع الغدة السرطانية وكرامة الإمام الحسين صلوات الله عليه
طلال صباح يعقوب
: إلى معالي الوزير النفط المحترم. السلام عليكم اني المواطن (طلال صباح يعقوب) من سكنت كركوك وكنت موظف ...
الموضوع
:
شكوى الى وزارة النفط , والوزارة ترد على الشكوى
محمد الهندي
: من أمن العقاب أساء الأدب لو ينفذ حكم الإعدام بحق المجرمين ومنهم الارهابيين والمتاجرين بالمخدرات لما وصلنا ...
الموضوع
:
اصابة ضابط خلال مداهمة لوكر مخدرات في كربلاء
علي
: حرامي ابو رغيف ...
الموضوع
:
المحكمة الاتحادية تحكم بالغاء الامر الديواني الخاص بتشكيل لجنة تحقيقية في قضايا الفساد التي يتراسها احمد ابو رغيف
محمد
: معقولة .. تم تهريبة نعم زين أبوه المحافظ الأسبق هل تم التحقيق وياه ؟؟ زين معقولة ما ...
الموضوع
:
الكشف عن معلومات أمنية تفيد بهروب نجل محافظ النجف بعد قرار العفو مباشرة
هيثم حسين علي النجدي
: قدمت طلب ارض هجره ومهجرين من سنه ٢٠١٣ ولحد الان لم استلم او ابلغ .. كل الاحترام ...
الموضوع
:
توزيع 966 قطعة ارض سكنية على موظفي الدولة وشريحة المهجرين
عباس محمد كاظم
: التفاتة رصينة لمادة التربية الاخلاقية مقرونة بالسلوك الإنساني من السيد عبد الجبار الشبوط ..نأمل تبنيها مستقبلا لعلها ...
الموضوع
:
مدارس اهلية غير ربحية
كامل أبو علاء الكعبي
: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ م/ اليوم العالمي للقرآن 27 من شهر رجب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ...
الموضوع
:
۲۷ رجب الیوم العالمی للقرآن الکریم ...
احمد
: سلام الله عليكي ياام البنين ...
الموضوع
:
وفاة أم البنين (عليها السلام )
فيسبوك