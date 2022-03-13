المعموري يكشف عن مفاجاة في مقر “الموساد ” في اربيل

كشف رئيس اتحاد علماء المسلمين في ديالى جبار المعموري، الاحد، عن مفاجاة في مقر الموساد المستهدف في اربيل.

وقال المعموري في حديث لـ/ المعلومة/، ان “المعلومات المتوفرة لدينا تفيد بأن المقر الذي استهدف في اربيل في ساعة متاخرة من مساء يوم امس، هو مقر متقدم للموساد الاسرائيلي ومركز قيادة سري للغاية، نفذ من خلاله في 20 من شباط الماضي عملية ضد اهداف ايرانية عبر 4 طائرات مسيرة انطلقت من محيطه”.

واضاف ان “وجود مقرات سرية للموساد الاسرائيلي في اربيل وغيرها يعد مصدر قلق لكل العراقيين، لانها ستؤدي الى ضرر بالغ للامن القومي وانتهاك صارخ للدستور الذي يرفض ان تكون هناك اي انشطة معادية لدول الجوار على اراضيه”.

واشار الى ان” وجود الموساد مصدر يهدد الامن العراقي ويجب ان تكون سلطات الاقليم صريحة مع بغداد في كشف كل الاوراق حيال التغلغل الاسرائيلي والسعي لطردها في اسرع وقت ممكن”.

وكانت قوات الحرس الثوري الايراني قصف مقر في اطراف اربيل ب12 صاروخ ودمرته بشكل شبه كامل”