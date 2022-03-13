خبير امني: البارزاني ملزم بكشف خفايا الوجود الصهيوني في” كردستان العراق”

اكد الخبير الامني جمال الحسن، الاحد، ان البارزاني ملزم بكشف خفايا الوجود الصهيوني في كردستان العراق.

وقال الحسن في حديث لـ/ المعلومة/،ان” تقارير اعلامية بعضها غربي تحدث بشكل معلن منذ سنوات طويلة عن وجود تمركز لدوائر مخابراتية من الموساد الاسرائيلي في كردستان العراق، رغم نفي الجهات الامنية هناك لكن الادلة كثيرة وهناك الكثير من علامات الاستفهام”.

واضاف ان “البارزاني ملزم بكشف خفايا الوجود الاسرائيلي في كردستان العراق، خاصة ان القصف الايراني الاخير حدد منطقة جغرافية يتركز بها مركز اساسي لذلك الوجود، لافتا الى ان مايحدث يمثل خطر على امن البلاد اذا ما كانت بالفعل هناك مقرات سرية للموساد على اراضي عراقية”.

واشار الى ان “الدستور العراقي واضح في رفض أي تعامل مع اسرائيل واجهزتها الامنية ووجودها في البلاد يمثل خرق خطير لسيادته ستفتح الابواب امام صراعات كبيرة على ارض العراق”.

وكان الحرس الثوري الايراني استهدف مقر سري للموساد الاسرائيلي في ضواحي اربيل بـ12 صاروخ”