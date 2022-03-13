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المستشار العسكري السابق صفاء الاعسم يحذر من جهات داخلية تتعاون مع “داعش” وتتسبب بخروقات أمنية


أكد المستشار العسكري السابق صفاء الاعسم، الأحد، أن عودة نشاطات عصابات داعش الإرهابية الى العراق يتم من خلال الأذرع الداخلية المتعاونة معها، فيما أشار إلى أن معالجة الملف الأمني تتم من خلال قطع الأذرع الموجودة داخل البلد.

وقال الاعسم في تصريح ل /المعلومة/، إن “بعض دول المنطقة تتعاون مع عصابات داعش الإرهابية من خلال دفعها نحو العراق بمساعدة الأذرع الموجودة داخل البلد والمرتبطة بها”.

وأضاف، أن “الأذرع الداخلية تتعاون مع عصابات داعش عن طريق تقديم الدعم المالي والمعنوي واللوجستي، بالإضافة الى المعونات الغذائية اليومية”.

وأوضح المستشار العسكري أن “داعش الإرهابي يحتاج إلى دعم من ناحية العتاد والوقود والذي تعمل على توفيرها جهات داخلية لتنفيذ اجندات معينة داخل العراق”.

وتابع الاعسم، أن “الأذرع الداخلية المتعاونة مع العصابات الإرهابية وهي التي تتسبب بالخروقات الأمنية” ، مؤكدا أن ” عصابات داعش الاجرامية وغيرها لا تستطيع الوصول الى الحدود العراقية الا بتهاون داخلي مدبر له”.

ودعا المستشار العسكري، القوات الأمنية بمختلف تشكيلاتها وأصنافها الى “قطع كل الاذرع الداخلية التي ترتبط بصورة رسمية او غير رسمية مع العصابات الاجرامية والسيطرة التامة على امن البلاد”

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