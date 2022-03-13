صادقون: اتفاقات مجهولة داخل التحالف الثلاثي لتمرير قانون العفو العام

كشفت كتلة صادقون النيابية، الأحد، وجود اتفاقات وتنازلات مجهولة داخل التحالف الثلاثي لتمرير قانون العفو العام.

وقال النائب عن الكتلة علي تركي في تصريح ل / للمعلومة /، إن “صوت تحالف السيادة بدأ يرتفع داخل الأوساط السياسية ومجلس النواب للمطالبة بتنفيذ قانون العفو العام الذي يساعد الإرهابيين وتجار المخدرات والقتلة على بدء حياة جديدة او يكملون حياتهم الإجرامية خارج حدود السجن”.

وأضاف أن “هناك تنازلات واتفاقات مجهولة بين الإقليم وتحالف السيادة والتيار الصدري، ونرى أن أصواتهم بدأت ترتفع إلى حد المطالبة بتمرير قانون العفو العام”.

وتسلّم البرلمان ، في وقت سابق، أول مشروع قانون في دورته الحالية، ويتضمن تعديلاً واسعاً على قانون العفو العام الذي أقر في البلاد عام 2016، واعتبر في حينه أنه أفرغ من محتواه، بسبب تجاذبات سياسية.