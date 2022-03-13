مصادر عراقية: مقتل وجرح عدد من ضباط الموساد في الهجوم الصاروخي على اربيل

نقلت مصادر إخبارية عن مسؤولين مطلعين قولهم إن عددا من ضباط جهاز التجسس الإسرائيلي (الموساد) قتلوا في الهجوم الصاروخي الذي استهدف مركز تجسس إسرائيلي في أربيل.

وبحسب موقع المعلومة الاخباري عن مصادر أمنية قولها إن عددا من ضباط جهاز تجسس الكيان الصهيوني قتلوا وجرحوا في الهجوم الصاروخي على مقر تجسس الموساد في أربيل بكردستان العراق على طريق مصيف صلاح الدين.

يذكر، ان مصدرا مطلعا افاد ، ان الهجوم الصاروخي المشار اليه استهدف واصاب مراكز خفية للموساد الاسرائيلي ولم يستهدف المراكز التابعة لاميركا او لمراكز تابعة لاربيل في لمنطقة كردستان.