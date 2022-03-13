تأجيل الجولة الخامسة من المحادثات الايرانية – السعودية في بغداد

قالت وكالة أنباء إيرانية تابعة لمجلس الأمن القومي، اليوم الأحد، إن الجولة الجديدة (الخامسة) من المفاوضات بين مسؤولين إيرانيين وسعوديين لن تُعقد في موعدها المقرر.

وذكرت وكالة "نور نيوز" الإيرانية إنه "تم تعليق الجولة الجديدة من المفاوضات مع السعودية التي كان من المقرر انعقادها يوم الأربعاء من هذا الأسبوع في العاصمة العراقية بغداد".

واضافت إن "إيران طلبت من جانبها تعليق المحادثات المقررة مع المملكة العربية السعودية بالعاصمة بغداد"، دون تقديم مزيد من المعلومات عن أسباب القرار

وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أعلن أمس السبت، على هامش مؤتمر أنطاليا ب‍تركيا أن "الجولة الخامسة من المحادثات الإيرانية السعودية ستعقد في بغداد يوم الأربعاء المقبل، لتقريب وجهات النظر وإعادة العلاقات بين البلدين إلى سابق عهدها".

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمیر عبد اللهیان، أن بلاده ستشارك قريبًا في الجولة المقبلة من المفاوضات مع السعودية، التي ستعقد في بغداد بجهود رئيس الوزراء ووزير الخارجية العراقيين.

وفي مطلع مارس/آذار الجاري، أعلن عبد اللهيان، أن طهران ترحب بإقامة علاقات ثنائية مع المملكة العربية السعودية.