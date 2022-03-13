الاتحاد ينفي خروج اجتماع الحنانة باتفاق على دعم مرشح الديمقراطي لرئاسة الجمهورية

نفى عضو الكادر المتقدم للاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، الاحد، وجود اتفاق بين قادة الاطار وتحالف السيادة وزعيم التيار الصدري بشأن دعم مرشح الديمقراطي لرئاسة الجمهورية، مؤكدا استعداد الاتحاد لفتح جولة حوار شاملة مع الديمقراطي عقب التقارب الشيعي.

وقال السورجي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “ما روج له بعض اعضاء الديمقراطي الكردستاني بشأن اتفاق اجتماع الحنانة بين قادة الاطار والتيار الصدري وتحالف السيادة على دعم مرشح الحزب ريبر احمد غير صحيح”.

واضاف ان “الاجتماع لم يحسم الخلاف الشيعي بالاصل فكيف يتم حسم قضية مرشح لرئاسة الجمهورية دون العودة للاطراف الكردية صاحبة القرار”، مبينا ان “الجميع متمهل في قضية رئاسة الجمهورية لحسمها عند الكرد قبل الشيعة والقوى السنية”.

وأشار السورجي الى ان “التقارب الشيعي وكذلك السني يحتم على القوى الكردية فتح ابواب الحوار قبيل الذهاب لجلسة انتخاب الرئيس وتقديم ورقة كردية تفاوضية موحدة من جميع الأحزاب، فضلا عن الاتفاق لدعم مرشح لرئاسة الجمهورية”