وكالة ارنا الايرانية تكشف عن نوع الصواريخ التي دكت معاقل الشر الصهيوني في اربيل

افادت وكالة 'إرنا' أن الحرس الثورة الاسلامية في ايران دكّ، مساء أمس السبت، معقل الكيان الصهيوني باستهداف صاروخ من طراز "فاتح - 110" الذي يبلغ مداه 300 كم.

وأضافت الوكالة نقلا عن مراسلها للشؤون الدفاعية بأن الصاروخ تم اطلاقه من أحد المواقع الصاروخية التابعة لحرس الثورة الإسلامية في شمال غرب البلاد.

كما ونقلت وكالة تسنيم نقلا عن "مصدر مطلع" أنه تمت معاقبة الصهاينة بـ10 صواريخ إيرانية دقيقة من طراز فاتح، بما في ذلك صواريخ فاتح 110.

يذكر أن الصاروخ من طراز "فاتح"، بنوعيه "فاتح 110" والمدى 300 كلم، و"فاتح- 313 " بالمدى 500 كم، يعد من أدقّ الصواريخ الباليستية النقطوية للجمهورية الإسلامية الإیرانية.

وأعلنت العلاقات العامة بالحرس الثوري، في بيان لها اليوم الأحد، أن الحرس استهدف أمس السبت المركز الستراتيجي للتآمر والشر الصهيوني، بصواريخ قوية ونقطوية تابعة للحرس الثوري.

وأكد البيان أن هذه العملية جاءت في أعقاب الأعمال الشريرة التي ارتكبها الكيان الصهيوني خلال الآونة الأخيرة.

وأوضح البيان أنه: بعد الجرائم الأخيرة التي ارتكبها الكيان الصهيوني والإعلان السابق عن أن جرائم وشرور هذا النظام المشؤوم لن تمر دون رد، فقد تم مساء أمس استهداف المركز الاستراتيجي للتآمر والشر الصهيوني بصواريخ قوية ونقطوية تابعة للحرس الثوري.

وحذر الحرس في بيانه الكيان الصهيوني الإجرامي من جديد، أنه بتكرار أي أعمال شريرة سيواجه ردودا فعل قاسية وحاسمة ومدمرة.

كما توجه بطمأنة "الشعب الإیراني العظيم"، أن "أمن وسلام الوطن الإسلامي خط أحمر بالنسبة للقوات المسلحة الإیرانية التي لن تسمح لأحد بتهديده أو استهدافه".