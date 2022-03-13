الفتح: الكاظمي يعرقل عملية القبض على أبو رغيف وسيحاسب على مخالفته

أكد عضو تحالف الفتح عائد الهلالي، الأحد، أن رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي يعرقل عملية القاء القبض بحق احمد أبو رغيف، فيما أشار إلى أن عدم تنفيذ مذكرة القبض عليه تعتبر مخالفة دستورية يحاسب عليها الكاظمي.

وقال الهلالي في تصريح ل / المعلومة /، إن “قرارات المحكمة الاتحادية باتة وملزمة وتطبق على الجميع سواء كانت الرئاسات الثلاث أو المواطن العراقي باعتبارها تمثل السلطة المستقلة في البلاد”.

وأضاف، أن “عدم تنفيذ مذكرة إلقاء القبض بحق الفريق احمد رغيف تعتبر مخالفة دستورية ويحاسب عليها القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي”.

وأوضح عضو تحالف الفتح أن “عملية القبض على أبو رغيف تواجه امتناع من الجهات المسؤولة بسبب عدم موافقة الكاظمي على تنفيذها”، مؤكدا أن “الكاظمي يحاول بمختلف الطرق عرقلة عملية الاعتقال”.

ودعا الهلالي إلى “التوافق في عملية القبض بحق الفريق احمد أبو رغيف تفاديا لحدوث مشكلات جديدة وتأزيم الوضع الحالي بسبب الأزمات المتلاحقة الحاصلة في البلد”، مشيرا إلى أن “الحكومة الحالية هي من ستتحمل عواقب ملف لجنة أبو رغيف”.