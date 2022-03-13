نائب: إسرائيل تعتبر الإقليم نقطة الانطلاق في مشروع تقسيم العراق

أكد عضو مجلس النواب محمد حسن القدري، الأحد، أن إسرائيل تعتبر إقليم كردستان نقطة الانطلاقة في مشروع تقسيم العراق وتفتيته بمساعدة أحزاب وشخصيات كردية، فيما اعتبر تواجد قوات الموساد والشركات الأمنية الإسرائيلية في إقليم كردستان بأنه يمثل تجاوزا صارخا على سيادة العراق.

وقال القدري لـ/ المعلومة /، إن “تواجد الموساد الإسرائيلي والشركات الأمنية في أربيل يمثل تجاوزا على القوانين العراقية لوجود مواد فيها تمنع التعامل أو التعاطي مع إسرائيل”، متسائلا “تحت أي مبرر توجد شركات أمنية إسرائيلية في البلاد؟”.

وأضاف، أن ” إقليم كردستان يمثل موطئ قدم لإسرائيل ونقطة الانطلاقة في مشروع تقسيم العراق وتفتيته”، مبينا أن “قسما من الأحزاب والشخصيات الكردية سمحت بتواجد الجانب الإسرائيلي في الإقليم بسبب المصالح المتبادلة بين الطرفين”.

وتابع القدري، أن ” تقسيم العراق مطلب إقليمي ويمثل أهمية بالغة وأولوية كبيرة لدى إسرائيل وحلفائها في المنطقة”، لافتا إلى أن “مشروع التقسيم يبدأ من إقليم كردستان وبتعاون قادة الإقليم مع الإسرائيليين”.

وأوضح النائب أن “الدستور العراقي وقوانينه و الشعب العراقي والشرعية الوطنية لن يرضوا بأي تواجد للكيان الصهيوني على ارض العراق”، مشيرا إلى أن “إقليم كردستان تجاوز على القوانين العراقية بالسماح لتواجد الموساد والشركات الأمنية التابعة لإسرائيل على أرضه”.ا