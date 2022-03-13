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استغل قرابته منها لتحقيق منفعةٍ شخصيَّةٍ.. ضبـط شقيق مديـرة فرع مصرف الرشـيد بنينوى


كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، عن مُخالفاتٍ قانونيَّةٍ في منح رخصةٍ استثماريَّةٍ لمشروعٍ ضخـمٍ في مُحـافـظـة نيـنوى، مُبيّنةً أنَّ قيمة المشروع تصل إلى (255) مليار دينارٍ.

دائرة التحقيقات في الهيئة أكَّدت في بيان ورد للسومرية نيوز، أنَّ "ملاكات مديريَّة تحقيق نيـنـوى، التي انتـقـلـت إلى هيـئـة الاسـتـثمـار في المُحـافـظـة، رصدت عدَّة مخالفاتٍ قانونيَّةٍ رافقت عمليَّة منح الرخصة الاستثماريَّـة لإنشاء مشروعٍ سكنيٍّ ومدينةٍ سياحيَّةٍ في المحافظة".

وأضافت الدائرة إنَّ "مساحة قطعة الأرض المُخصَّصة لإنشاء مشروع (كاره) السكني ومدينةٍ سياحيَّـةٍ في مقاطعة القوش بلغت (248) دونماً، فيما بلغت قيمة المشروع (254,956,000,000) مليار دينار".

وأوضحت أنَّ "ملاكات المديريَّة تمكَّنت، في عمليَّةٍ مُنفصلةٍ، من ضبط مُتَّهمٍ؛ لقيامه باستغـلال منصب شقيقتـه لتحقيق منفعةٍ شخصيَّةٍ"، لافتةً إلى أنَّ "شقيق مديرة أحد فروع مصرف الرشيد في نينوى، لجأ إلى فتح حسابٍ مصرفيٍّ جارٍ في المصرف المذكور، واستقبال صكوك المـواطنـين الخاصَّة بتعـويضات المُتضـرِّرين من العـمليَّات الإرهابيَّة، وإيداع مبالغ تلك الصكوك في حسابه؛ لقاء عمولةٍ يأخذها منهم".

وتابعت، انه "تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين، وعرضهما على قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ الذي قرَّر إجراء التحقيق وفقاً لأحكام المادَّتين (331 و340) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل".

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