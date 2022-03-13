الفتح يحدد الجهة المسؤولة عن استحواذ الأحزاب الكردية على 50% من مشاريع الجنوب

حدد تحالف الفتح، الأحد، الجهة المسؤولة عن استحواذ الأحزاب الكردية على الاستثمار في محافظات الوسط والجنوب ، مبيناً أن الاستثمار محتكر داخل وخارج الإقليم لشخصيات وعائلات معينة.

وقال عضو التحالف محمود الحياني في تصريح ل/المعلومة/، إن “هيئة الاستثمار مكنت الأحزاب الكردية على الاستثمار في المحافظات الوسطى والجنوبية من خلال حصر التعامل وإعطاء التراخيص للشركات والمستثمرين الأكراد فقط دون غيرهم”.

وأضاف أن “المستثمرين الاكراد المتحزبين لم يسيطروا على الاستثمارات في المحافظات الجنوبية فقط ، بل احتكروه في الإقليم أيضا ولم يسمحوا لأي شخص كردي أو عربي بالاستثمار في المناطق الشمالية، الأمر الذي جعل الاستثمار داخل العراق في الوسط والجنوب والشمال يقبع تحت ظل رجال وعائلات معينة”.

وبين أن “سيطرة الأحزاب الكردية على الاستثمار في وسط وجنوب العراق يدل على ضعف الحكومة المركزية وعدم قدرتها على الاستثمار في الإقليم وتعاطف هيئة الاستثمار في تعاملاتها”.

وكشف النائب السابق جاسم البياتي، في وقت سابق، إن “نسبة حجم الاستثمار الكردي داخل محافظات الوسط والجنوب تصل إلى أكثر من 50% من الشركات النفطية وغير النفطية مثل مصانع الأجهزة الكهربائية وغيرها من الشركات المنتشرة في بغداد والبصرة.