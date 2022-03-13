الأخبار

الفتح يحدد الجهة المسؤولة عن استحواذ الأحزاب الكردية على 50% من مشاريع الجنوب


حدد تحالف الفتح، الأحد، الجهة المسؤولة عن استحواذ الأحزاب الكردية على الاستثمار في محافظات الوسط والجنوب ، مبيناً أن الاستثمار محتكر داخل وخارج الإقليم لشخصيات وعائلات معينة.

وقال عضو التحالف محمود الحياني في تصريح ل/المعلومة/، إن “هيئة الاستثمار مكنت الأحزاب الكردية على الاستثمار في المحافظات الوسطى والجنوبية من خلال حصر التعامل وإعطاء التراخيص للشركات والمستثمرين الأكراد فقط دون غيرهم”.

وأضاف أن “المستثمرين الاكراد المتحزبين لم يسيطروا على الاستثمارات في المحافظات الجنوبية فقط ، بل احتكروه في الإقليم أيضا ولم يسمحوا لأي شخص كردي أو عربي بالاستثمار في المناطق الشمالية، الأمر الذي جعل الاستثمار داخل العراق في الوسط والجنوب والشمال يقبع تحت ظل رجال وعائلات معينة”.

وبين أن “سيطرة الأحزاب الكردية على الاستثمار في وسط وجنوب العراق يدل على ضعف الحكومة المركزية وعدم قدرتها على الاستثمار في الإقليم وتعاطف هيئة الاستثمار في تعاملاتها”.

وكشف النائب السابق جاسم البياتي، في وقت سابق، إن “نسبة حجم الاستثمار الكردي داخل محافظات الوسط والجنوب تصل إلى أكثر من 50% من الشركات النفطية وغير النفطية مثل مصانع الأجهزة الكهربائية وغيرها من الشركات المنتشرة في بغداد والبصرة. 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
خبير امني: الوجود الأميركي في الانبار وكردستان يهدد امن البلاد
انتقادات نيابية لعصيان تنفيذ قرار القضاء بشأن لجنة “أبو رغيف”
مصادر عراقية: مقتل وجرح عدد من ضباط الموساد في الهجوم الصاروخي على اربيل
تأجيل الجولة الخامسة من المحادثات الايرانية – السعودية في بغداد
برئاسة الشمري.. وفد أمني يصل ناحية جرف النصر
صدور أمري استقـدام بحق رئيسي هيئتي استثمار النجف وكربلاء
الاتحاد ينفي خروج اجتماع الحنانة باتفاق على دعم مرشح الديمقراطي لرئاسة الجمهورية
وكالة ارنا الايرانية تكشف عن نوع الصواريخ التي دكت معاقل الشر الصهيوني في اربيل
الفتح: الكاظمي يعرقل عملية القبض على أبو رغيف وسيحاسب على مخالفته
نائب: إسرائيل تعتبر الإقليم نقطة الانطلاق في مشروع تقسيم العراق
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1587.3
الجنيه المصري 93.11
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
قيس شهاب احمد : مرحبا اريد تقديم شكوى على شركة زين لقد اشتريت بطاقه تعبه بعد محاوله دخولها يتضح ان هاذي ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
مواطن : ليست ببعيدة عن اهل البيت ع سلامتكم ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يروي قصته مع الغدة السرطانية وكرامة الإمام الحسين صلوات الله عليه
طلال صباح يعقوب : إلى معالي الوزير النفط المحترم. السلام عليكم اني المواطن (طلال صباح يعقوب) من سكنت كركوك وكنت موظف ...
الموضوع :
شكوى الى وزارة النفط , والوزارة ترد على الشكوى
محمد الهندي : من أمن العقاب أساء الأدب لو ينفذ حكم الإعدام بحق المجرمين ومنهم الارهابيين والمتاجرين بالمخدرات لما وصلنا ...
الموضوع :
اصابة ضابط خلال مداهمة لوكر مخدرات في كربلاء
علي : حرامي ابو رغيف ...
الموضوع :
المحكمة الاتحادية تحكم بالغاء الامر الديواني الخاص بتشكيل لجنة تحقيقية في قضايا الفساد التي يتراسها احمد ابو رغيف
محمد : معقولة .. تم تهريبة نعم زين أبوه المحافظ الأسبق هل تم التحقيق وياه ؟؟ زين معقولة ما ...
الموضوع :
الكشف عن معلومات أمنية تفيد بهروب نجل محافظ النجف بعد قرار العفو مباشرة
هيثم حسين علي النجدي : قدمت طلب ارض هجره ومهجرين من سنه ٢٠١٣ ولحد الان لم استلم او ابلغ .. كل الاحترام ...
الموضوع :
توزيع 966 قطعة ارض سكنية على موظفي الدولة وشريحة المهجرين
عباس محمد كاظم : التفاتة رصينة لمادة التربية الاخلاقية مقرونة بالسلوك الإنساني من السيد عبد الجبار الشبوط ..نأمل تبنيها مستقبلا لعلها ...
الموضوع :
مدارس اهلية غير ربحية
كامل أبو علاء الكعبي : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ م/ اليوم العالمي للقرآن 27 من شهر رجب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ...
الموضوع :
۲۷ رجب الیوم العالمی للقرآن الکریم ...
احمد : سلام الله عليكي ياام البنين ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
فيسبوك