الطائرات التركية تقصف مناطق وقرى مختلفة بدهوك

أفاد مصدر محلي، اليوم الأحد، بقصف الطائرات التركية مواقع وقرى مختلفة في محافظة دهوك،

وقال المصدر ، إن “الطائرات التركية قصفت قرية هروري وبالي التابعة لقضاء العمادية بمحافظة دهوك”.

وأضاف أن “القصف أسفر عن ترويع المواطنين ونزوح العشرات من المدنيين من تلك القرى، فيما لا يعرف حجم الخسائر البشرية حتى الآن”.

بشار الى انه وبشكل يومي تقصف الطائرات التركية مواقع مختلفة من منطقة كردستان، وسط صمت لحكومتي بغداد وأربيل.