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ستة صواريخ تسقط على مجمع زيرين بمحافظة اربيل احد قواعد ومنامات الجيش الامريكي .
وكالة انباء براثا
58
2022-03-13
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ستة صواريخ تسقط على مجمع زيرين بمحافظة اربيل احد قواعد ومنامات الجيش الامريكي .
دوي صافرات الانذار قرب قاعدة الحرير ومطار اربيل ومجمع صلاح الدين .
دوي صافرات الانذار داخل قاعدة التوحيد الثالثة بالسفارة الامريكية في العاصمة بغداد.
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