نائب بالاطار يكشف عن عدد المرشحين المطروحين لرئاسة الوزراء

كشف النائب عن الاطار التنسيقي محمد البلداوي , السبت , عن عدد المرشحين الذين تم الاتفاق على مناقشتهم بين التيار الصدري والاطار التنسيقي خلال اجتماع قوى الاطار مساء امس الجمعة , مؤكدا ان عدد المرشحين تراوح بين الأربعة الى خمسة شخصيات ابرزهم جعفر الصدر وقاسم الاعرجي.

وقال البلداوي في تصريح لـ/المعلومة/، ان ” اجتماع قوى الاطار التنسيقي الذي عقد مساء امس الجمعة ناقش التطورات الجديدة على الساحة السياسية بعد الاتصالات التي اجرها زعيم التيار الصدري الأخيرة ودعوته للاجتماع بقوى الاطار المتعلقة بتشكيل الحكومة وانهاء حالة الانسداد السياسي ” , مرجحا ان ” يتم عقد الاجتماع يوم الاثنين المقبل ” .

وأضاف ان ” قوى الاطار التنسيقي والتيار الصدري توصلا الى ان يكون المرشح لرئاسة مجلس الوزراء هو تكليف من قبل المكون الشيعي حصرا حاله حال المكونين السني والكردي بالنسبة لمنصبي رئاسة البرلمان ورئاسة الجمهورية ” .

وأوضح البلداوي ان “الاطار التنسيقي والتيار الصدري طرحا عدة شخصيات ترواح عددهم بين الأربعة الى خمسة شخصيات الا ان ابرزهم واكثر مقبولية هما جعفر الصدر وقاسم الاعرجي “, مرجحا ان ” الاتفاق على شخصية واحدة سيتم خلال الاجتماع المرتقب بين الاطار والتيار ”