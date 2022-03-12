الكشف عن ارتباط لجنة أبو رغيف بصفقات فساد خاص بشركات الكردية في وزارة الكهرباء

اتهم سعد الحارس اخ الوكيل الاقدم السابق لوزارة الكهرباء رعد الحارس، لجنة احمد ابو رغيف بممارسة تعذيب شقيقه بعد وقوفه ضد صفقات “لوزير السابق لؤي الخطيب مع شركات كردية فاسدة.

وقال الحارس في حوار متلفز انه “توجد عقود خاصة بلؤي الخطيب مع شركات كردية عليها شبهات فساد كبيرة واخي دفع ثمن ايقافها”.

وتابع ان ” وزير الكهرباء السابق ماجد حـنتوش واخي رعد الحارس تم تصفيتهم من مناصبهم نتيجة وقوفهم بوجه بعض الشركات الكردية”.

واشار الى ان الوكيل الاقدم السابق لوزارة الكهرباء رعد الحارس اعتقل وتم تعذيبه من قبل لجنة الفريق احمد ابو رغيف بعد استدعائه في مكتب رئيس الوزراء في وقتها”.