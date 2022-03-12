مصدر: استحداث 7 وزارات و6 مناصب سيادية لتوزيعها في التشكيلة المقبلة

كشف مصدر سياسي، السبت، عن تفاصيل المباحثات السياسية لتسوية ملف تشكيل الحكومة المقبلة وتوزيع المناصب، مبينا انه سيتم استحداث 13 منصبا سياديا .

وقال المصدر في تصريح صحفي ان “القوى السياسية ومع بروز بوادر تشكيل حكومة توافقية طرحت عدة قضايا لتسوية حصصها الانتخابية”.

واضاف انه “سيتم استخداث 6 مناصب سيادية وهي: نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس الوزراء، فضلا عن 7 وزارات جديدة او شطر المدمجة في الدورات النيابية السابقة مثل احياء وزارة المرأة ووزارة شون الامن الوطني او الشؤون الخارجية وحقوق الانسان والبيئة”.

واشار الى ان “الايام المقبلة ستشهد زيادة في المناصب واعادة تدوير الوكالات في الوزارات والسفارات من اجل حصول النواب الخاسرين عليها