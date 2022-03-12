الاتحاد الكردستاني يكشف موقفه من مرشحي رئاسة الوزراء

رأى عضو حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، كوران فتحي، اليوم السبت، أن برهم صالح هو الأقرب لنيل رئاسة الجمهورية، فيما أشار إلى أن الطرف الكردي سيوافق على أي شخصية يطرحها الشيعة لرئاسة الوزراء.

وقال فتحي في حديث صحفي إن "برهم صالح هو الاوفر حظاً للظفر بمنصب رئاسة الجمهورية"، مبيناً أنه "حاليا لا توجد تفاوضات بين الحزبين الكرديين لكن الباب مفتوح للتفاوض وحل المشكلات".

وأشار إلى أن "منصب رئاسة الجمهورية أحدث مشاكل كبيرة داخل البيت الكردي، وأثر كثيراً على الوضع داخل كردستان"، مؤكداً أن "الديمقراطي يريد الاستحواذ على كل المناطق داخل الإقليم وداخل بغداد".