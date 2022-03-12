المعموري: بارزاني استثمر أموال طائلة في نفط الجنوب

أكد القيادي في الاطار التنسيقي جبار المعموري، السبت، أن رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني استثمر اموالا طائلة في شركات استثمارية داخل حقول نفط جنوب العراق.

وقال المعموري لـ/ المعلومة /، ان “مسعود بارزاني يسعى لخلق اذرع اقتصادية متحكمة في نفط جنوب العراق من خلال ضخ اموال كبيرة في شركات تستثمر في حقول النفط”، لافتا الى ان “الامر لم يعد سريا وقراءة بسيطة لاسيماء تلك الشركات واطر تمويلها ستفضح الكثير من خفايا الامور”.

واضاف، ان “الاستثمار تقف وراءه اجندة متعددة الاوجه ستكون ذات طابع سياسي فيما بعد”، داعيا الى “ضرورة كشف مايحدث للراي العام العراقي لخطورة تلك الاموال وتاثيرها في مصير ثروة تشكل المورد الاساسي للعراق”.

وكان النائب عارف الحمامي أكد في تصريح سابق، ان غالبية عقود الشركات العاملة في محافظات الوسط والجنوب تابعة لاحزاب كردية او مغطاة بأسماء لجنسيات اجنبية.