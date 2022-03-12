بعد تجاهلها قرارات الاتحادية ..نائب: سنوقف لجنة أبو رغيف من داخل مجلس النواب

أكدت النائب عن محافظة بغداد سهيلة السلطاني، السبت، أن الحكومة ولجنة أبو رغيف ابتعدوا عن تطبيق القانون بشكل كبير، الأمر الذي يتطلب وقفة برلمانية عاجلة لإنهاء هذا الملف.

وقالت السلطاني في تصريح ل/ المعلومة /، إن “القضاء أوقف عمل لجنة أبو رغيف سيئة الصيت بحسب الأدلة الموجودة لديه ولا يمكن أن يستمر الكاظمي بتجاهل قرارات القضاء، الأمر الذي نعمل عليه في المدة المقبلة هو إيقاف ومحاسبة اللجنة من داخل قبة البرلمان”.

وأضافت أن “الكاظمي يدعي أنه رجل قانون وقد خرق القانون والدستور وتمرد على قرارات المحكمة الاتحادية بعدم حل لجنة أبو رغيف”.

وأشارت إلى “إيقاف لجنة أبو رغيف ومساءلة الحكومة على عدم انصياعها لقرارات المحكمة سيأتي من داخل قبة البرلمان”.

يذكر أن المحكمة الاتحادية العليا قررت، في وقت سابق، عدم دستورية اللجنة التي شكلها الكاظمي لـ”التحقيق بقضايا الفساد” برئاسة الفريق احمد أبو رغيف.