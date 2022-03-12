العراق وايران يبحثان اوضاع المنطقة بينها البرنامج النووي والحرب الروسية الاوكرانية

التقى وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، السبت، مع مساعد وزير الخارجيَّة ورئيس معهد السياسات الدوليَّة في الإيراني محمد حسن شيخ، على هامش أعمال مُنتدى أنطاليا الدبلوماسيّ.

وبحسب بيان للخارجية ان الجانبين تباحثا مُجمَل الأوضاع الأمنيّة، والسياسيّة في المنطقة، كما ناقشا مسيرة المفاوضات حول الاتفاق النوويَّ بين إيران والدول الست، وانعكاساته الإيجابيّة على أمن المنطقة، واستقرارها.

وأكّد الوزير على عمق العلاقات الثنائيَّة التي تربط العراق والجُمهوريَّة الإسلاميَّة الإيرانيَّة، والمصالح الكثيرة التي تجمع الشعبين الصديقين، مُبيِّناً ان العراق حريص على إقامة أفضل العلاقات مع دول الجوار كافة، ولاسيّما إيران.

وعد حسين، العلاقات اليوم بين دول العالم تقوم على أساس تفعيل المصالح المُشترَكة، ومُواجَهة المخاطر المُشترَكة، وتعزيز الروابط الاجتماعيَّة بين الشُعُوب.

كما تطرق الجانبان إلى تداعيات الأزمة الأوكرانيَّة الروسيَّة على الاقتصاد العالميّ، وضرورة تضافر الجُهُود المُشترَكة لمُواجهة التحديات الحاليّة والعمل من أجل ضمان الاستقرار والتنمية في البلدين الجارين.

من جانبه قال مساعد وزير الخارجيَّة الإيرانيّ إنَّ من ثوابت سياستنا الخارجيَّة إسناد العراق والوقوف إلى جانبه ودعمه بالعديد من المجالات، والمساهمة في إعادة إعمار المدن العراقيَّة.