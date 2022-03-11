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الشيخ جلال الدين الصغير : اوربا مقبلة على خطر شديد والاجراء الاحترازي هو المغادرة الى أماكن امنة لمن يتمكن من ذلك
وكالة انباء براثا
69
2022-03-11
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