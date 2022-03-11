الأخبار

بينهم مسؤول عن القناصين.. مقتل اربعة ارهابيين بضربتين جويتين في كركوك


أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، مقتل اربعة إرهابيين بضربتين جويتين بواسطة طائرة F_16 وسزنا كرفان في سلسلة جبال ماما التابعة لقضاء الدبس بمحافظة كركوك.

وذكرت الخلية في بيان انه "بعملية امنية وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، وبمتابعة وتنسيق خلية الاستهداف التابعة ل‍قيادة العمليات المشتركة، نفذت القوة الجوية في ساعة متأخرة من ليل أمس ضربتين جويتين بواسطة طائرة F_16 وسزنا كرفان على وكر للإرهابيين في سلسلة جبال ماما التابعة لقضاء الدبس في محافظة كركوك".

واضاف البيان، ان "الضربتين اسفرتا عن قتل اربعة إرهابيين كانوا بداخلها احدهم قيادي بما يسمى ولاية كركوك وهو المسؤول عن عدد من القناصين الإرهابيين.".

واشار الى ان ان "قواتنا الأمنية البطلة مستمرة في ملاحقة العناصر الإرهابية، وان الضربات المتوالية كان لها الاثر في تحجيم تواجد هذه الزمرة التي سيكون مصيرها الموت على يد الشجعان في تشكيلاتنا الأمنية الغيورة".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الشيخ جلال الدين الصغير : اوربا مقبلة على خطر شديد والاجراء الاحترازي هو المغادرة الى أماكن امنة لمن يتمكن من ذلك
الصحة تعلن الموقف الوبائي لجائحة كورونا في العراق
بينهم مسؤول عن القناصين.. مقتل اربعة ارهابيين بضربتين جويتين في كركوك
القضاء يوضح بشأن حكم الإعدام بحق أربعة متهمين في واسط
مقتل واصابة 5 اشخاص في نزاع شمال شرق ديالى
القبض على متهم بـ”الدكة العشائرية” شرقي الفلوجة
جمع تواقيع نيابية لإلزام رئيس الجمهورية بتنفيذ قرار الاتحادية بشأن نفط الإقليم
عبد اللطيف: مرشح البارتي لرئاسة الجمهورية يكره العراق كرها شديداً
القبض على متهمين اثنين بسرقة الحقائب النسائية في بغداد
بيان من الإعلام الأمني حول الانفجار الذي استهدف عجلة قائد عمليات صلاح الدين
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1612.9
الجنيه المصري 93.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
قيس شهاب احمد : مرحبا اريد تقديم شكوى على شركة زين لقد اشتريت بطاقه تعبه بعد محاوله دخولها يتضح ان هاذي ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
مواطن : ليست ببعيدة عن اهل البيت ع سلامتكم ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يروي قصته مع الغدة السرطانية وكرامة الإمام الحسين صلوات الله عليه
طلال صباح يعقوب : إلى معالي الوزير النفط المحترم. السلام عليكم اني المواطن (طلال صباح يعقوب) من سكنت كركوك وكنت موظف ...
الموضوع :
شكوى الى وزارة النفط , والوزارة ترد على الشكوى
محمد الهندي : من أمن العقاب أساء الأدب لو ينفذ حكم الإعدام بحق المجرمين ومنهم الارهابيين والمتاجرين بالمخدرات لما وصلنا ...
الموضوع :
اصابة ضابط خلال مداهمة لوكر مخدرات في كربلاء
علي : حرامي ابو رغيف ...
الموضوع :
المحكمة الاتحادية تحكم بالغاء الامر الديواني الخاص بتشكيل لجنة تحقيقية في قضايا الفساد التي يتراسها احمد ابو رغيف
محمد : معقولة .. تم تهريبة نعم زين أبوه المحافظ الأسبق هل تم التحقيق وياه ؟؟ زين معقولة ما ...
الموضوع :
الكشف عن معلومات أمنية تفيد بهروب نجل محافظ النجف بعد قرار العفو مباشرة
هيثم حسين علي النجدي : قدمت طلب ارض هجره ومهجرين من سنه ٢٠١٣ ولحد الان لم استلم او ابلغ .. كل الاحترام ...
الموضوع :
توزيع 966 قطعة ارض سكنية على موظفي الدولة وشريحة المهجرين
عباس محمد كاظم : التفاتة رصينة لمادة التربية الاخلاقية مقرونة بالسلوك الإنساني من السيد عبد الجبار الشبوط ..نأمل تبنيها مستقبلا لعلها ...
الموضوع :
مدارس اهلية غير ربحية
كامل أبو علاء الكعبي : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ م/ اليوم العالمي للقرآن 27 من شهر رجب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ...
الموضوع :
۲۷ رجب الیوم العالمی للقرآن الکریم ...
احمد : سلام الله عليكي ياام البنين ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
فيسبوك