مقتل واصابة 5 اشخاص في نزاع شمال شرق ديالى

اكد مصدر محلي، الخميس، مقتل واصابة 5 اشخاص في نزاع اقارب قرب خان بني سعد بديالى.

وقال المصدر،ان” خلافا نشب بين اقارب تطور الى استخدام الاسلحة النارية في مزرعة قرب ناحية بني سعد(24كم جنوب غرب بعقوبة) ما ادى الى مقتل شخص واصابة 4 اخريين بينهم حالة حرجة للغاية”. واضاف المصدر،ان” القوات الامنية فرضت طوق مشدد وبدات عملية بحث وتحري”.

وتشهد ديالى بين فترة واخرى نزاعات عشائرية وعائلية تؤدي الى سقوط ضحايا.