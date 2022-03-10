القبض على متهم بـ”الدكة العشائرية” شرقي الفلوجة

اعلن قائد شرطة محافظة الانبار الفريق هادي رزيج كسار، الخميس عن اعتقال شخص قام بإطلاق عيارات نارية على منزل مدني شمالي مدينة الفلوجة .

وقال رزيج في تصريح ل / المعلومة/ ان ” قوة امنية من قيادة شرطة الانبار تمكنت من القاء القبض على شخص قام بإطلاق العيارات النارية صوب منزل مدني في منطقة حي الجغيفي شمالي مدينة الفلوجة ، تحت ذريعة ما يسمى بـ” الدكة العشائرية “.

واضاف ان” القوة رصدت حركة المستهدف بعد انتشار فديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه مواطن يطلق النار على احد منازل المنطقة تحت ما يسمى بـ” الدكة العشائرية ” حيث تم التعرف على هويته واعتقاله ومصادره سلاحه”.

وأوضح رزيج، أن “ما يسمى بـ” الدكة العشائرية ” امر مرفوض وغير مسموح فيها ولم تشهدها المحافظة والكل يخضع للقانون”، مشيرا الى ان” الفديو اظهر شخص ثاني تلفظ بكلمات الاساءة في محاولة منه للتقليل من هيبة الدولة والقانون وسيتم استحصال الموافقات القضائية لاعتقاله”.