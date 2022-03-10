عبد اللطيف: مرشح البارتي لرئاسة الجمهورية يكره العراق كرها شديداً

دعا النائب والوزير السابق القاضي وائل عبد اللطيف، الخميس، مجلس النواب الى ابطال العرف السياسي القائم في إقليم كردستان العراق على منصب رئاسة الجمهورية، فيما أشار الى ان مرشح البارتي ريبير احمد يكره العراق كرها شديدا.

وقال عبد اللطيف في تصريح ل/المعلومة/، إن “هناك إصرارا كبيرا من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني على مرشحهم ريبر أحمد وهو ليس أفضل من هوشيار زيباري وعليه مؤشرات كبيرة أهما كرهه الشديد للعراق”، داعياً “مجلس النواب والمحكمة الاتحادية إلى أبطال العرف السياسي في الإقليم وإعطاء فرصة لجميع المرشحين”.

وأضاف أن “عدم محارب الأعراف السياسية القائمة على منصب رئاسة الجمهورية سيقود الأمور إلى حكم جمهورية خارج عن السيطرة”.

ولفت إلى أن “إصرار الحزبين الكرديين على مرشحيهم لرئاسة الجمهورية وترك المرشحين المستقلين غير مقبول ويجب أن تعاد الأمور إلى نصابها الحقيقي وفتح الطريق أمام الجميع”.

يذكر أن منصب رئاسة الجمهورية محتكر من قبل الحزبين الكرديين في الإقليم الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني منذ سنوات