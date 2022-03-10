القبض على متهمين اثنين بسرقة الحقائب النسائية في بغداد

اعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الخميس، عن القاء القبض على متهمين اثنين بسرقة الحقائب النسائية في منطقة شارع فلسطين.

وذكرت المديرية في بيان، أن “مفارز مكتب باب الشيخ تمكنت من إلقاء القبض على متهمين اثنين لقيامهما بسرقة حقائب نسائية في أماكن متفرقة من منطقة شارع فلسطين”.

وأضافت انه “قام المتهم الأول بسرقة حقيبة بداخلها مبلغ ثلاثة ملايين دينار مع مستمسكات، وقام المتهم الآخر بسرقة حقيبة أخرى تحتوي مبلغ مليون دينار ونصف”.

وتابعت المديرية انها “دونت أقوال المتهمين وتم عرض الموضوع على أنظار قاضي التحقيق فقرر توقيفهما وفق أحكام المادة ٤٤٦ من قانون العقوبات”.