بيان من الإعلام الأمني حول الانفجار الذي استهدف عجلة قائد عمليات صلاح الدين

أوضحت خلية الإعلام الأمني اليوم الخميس، تفاصيل نجاة قائد عمليات صلاح الدين من محاولة اغتيال.

وقالت الخلية في بيان إن “القطعات الامنية في قيادة عمليات صلاح الدين تنفذ عملية بحث وتفتيش في منطقة جنوب العيث ضمن قاطع المسؤولية، وخلال هذه العملية انفجرت عبوة ناسفة كانت مزروعة على الطريق، مما ادى أضرار في مقدمة عجلة نوع( لاندكروزر مصفحة)”.

وأضافت، أن “العجلة كان بداخلها قائد عمليات صلاح الدين، وآمر لواء مغاوير العمليات، دون خسائر بشرية”.