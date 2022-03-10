حل البرلمان يطل برأسه مجددا واستبعاد نيابي باللجوء اليه كخيار

استعبد عضو مجلس النواب عارف عبد الجليل، الخميس، خيار حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات جديدة، مؤكداً أنه، الخيار الأصعب على الكتل السياسية.

وقال عبد الجليل في تصريح ل/المعلومة/، إن “الكتل السياسية لن تقبل بحل مجلس النواب والذهاب إلى انتخابات مبكرة جديدة “،مبيناً أنه “من أصعب الخيارات حالياً ونستبعده بشكل كبير كون الكتل السياسية لن تقبل به كحل وإنما تهديد لمقاعدها”.

وأضاف أن “الانسداد السياسي الحاصل في العملية السياسية يمكن أن يحل بطاولة تفاهم ومباحثات بين الكتل والخروج منه بشكل سليم بعيداً عن خيار الانتخابات المبكرة وحل مجلس النواب”.

وأشار إلى “أهمية التوافقات والتفاهمات بين الكتل لحل الأزمة السياسية القائمة وللمضي بتشكيل الحكومة لأنها لن تتحمل تأخير أكثر”.

وكانت صحيفة “الشرق الأوسط” أفادت في تقرير لها، اليوم، بان خيار الذهاب إلى انتخابات مبكرة وحل مجلس النواب الحالي مطروح لحل الأزمة والانسداد السياسية الحاصل بين الكتل.