اثر تهجمه على الاتحادية امام السفير الأمريكي.. نائب يدعو القضاء لمحاسبة بارزاني

دعا النائب محمد الصيهود ، الخميس ، الادعاء العام الى اتخاذ موقف تجاه رئيس حكومة الاقليم مسرور البارزاني لتهجمه على قرارات المحكمة الاتحادية ومطالبته باستبدال أعضاء المحكمة الاتحادية خلال لقائه السفير الأمريكي في أربيل , مؤكدا ان التهجم على القضاء العراقي بحد ذاته يمثل تطاولا على الشعب العراقي والدولة العراقية.

وقال الصيهود في تصريح لـ/ المعلومة /، ان “القضاء العراقي يمثل السلطة التي تحكم في خلافات القوى السياسية والسلطتين التنفيذية والتشريعية واحترام قراراته واجب على جميع السلطات ومؤسسات الدولة وفق ما اقره الدستور العراقي”، مؤكدا ان ” التهجم على القضاء العراقي بحد ذاته يمثل تطاولا على الشعب العراقي والدولة العراقية ويجب محاسبته وفق القانون” .

وأضاف ان ” تهجم رئيس حكومة اقليم كردستان على قرارات المحكمة الاتحادية ومطالبته باستبدال أعضاء المحكمة الاتحادية خلال لقائه السفير الأمريكي في أربيل مرفوض ومخالف للدستور”، داعيا ” الادعاء العام الى اتخاذ موقف قضائي تجاه البارزاني لتهجمه الأخير”.

وكان رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور البارزاني قد شن ، هجوما لاذعا على قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن قانون النفط والغاز بإقليم كردستان خلال لقائه بالسفير الأمريكي في أربيل ، معتبرا أن قرارها سياسي ومعادي لإقليم كردستان.