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الحشد الشعبي يطيح بـ3 من منسقي العمليات الارهابية في ديالى


كشف الحشد الشعبي، الخميس، عن الاطاحة بـ3 من منسقي العمليات الارهابية في ديالى.

وقال الناطق باسم محور ديالى صادق الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” المفارز الاستخبارية في الحشد الشعبي نجحت في عمليات نوعية مهمة من الاطاحة بـ3 من منسقي العمليات الارهابية في مناطق متفرقة من ديالى”.

واضاف الحسيني،ان” العناصر المعتقلة خطيرة جدا ومتورطة بسلسلة عمليات وخروقات حصلت في بعض المناطق مؤكدا بان بعض العمليات المهمة لايجري الاعلان عنها من قبل الحشد الشعبي لدواعي التحقيق وجمع المعلومات لافتا الى ان الاسابيع القادمة سيتم اعلان نتائج مهمة في تعقب خلايا داعش الارهابي”.

واشار الى ان” الجهد الاستخباري المميز للحشد الشعبي قطع شوط مهم في ضرب اوكار داعش الارهابي واعتقال قادته وتفكيك خلاياه النائمة واحباط العديد من العمليات الارهابية بعضها كان في وضع التنفيذ الفعلي”.

وتنتشر 7 الوية للحشد الشعبي في ديالى وهي تقوم بعمليات مهمة في مكافحة الارهاب وتعقب خلاياه النائمة”.

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