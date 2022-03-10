نائب يكشف أسماء الشركات “الفاسدة” المستثمرة في الوسط والجنوب التابعة لبارزاني ومسؤولين اكراد

كشف النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي ، الخميس، عن أسماء الشركات الكردية الفاسدة العاملة في محافظات الوسط والجنوب في مختلف القطاعات الاقتصادية والتي تتعمد التلكؤ بإكمال المشاريع لأغراض سياسية واجندات خارجية لفرض حالة عدم الاستقرار، مبينا ان تلك الشركات تابعة الى مسعود البارزاني ومسؤولين اكراد.

وقال البلداوي في تصريح لـ/ المعلومة /، ان “حجم استثمارات الكردية في محافظات الوسط والجنوب كبيرة جدا وتعمل منذ سنوات عديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية وتحديدا في مجالات النفط والكهرباء والنقل والتجارة والاتصالات ” , مشيرا الى ان “جميع هذه الشركات متهمة بالفساد والتلكؤ وعدم إنجازها للمشاريع التي تعاقدت الدولة معها وقت ثبت بالقاطع فشلها”.

وأضاف ان “غالبية الشركات العاملة في الوسط والاقليم تابعة لمسعود البارزاني ومسؤولين اكراد ومنها شركة (كار) و(عثمان قادر ) و (قيوان ) و( كورك ) و( اسيا سيل ) وغيرها من الشركات الداخلة في شراكات مع شركات اجنبية”.

وطالب البلداوي “الحكومة المقبلة الى الغاء القرار الذي أصدرته حكومة الكاظمي رقم (347 ) سيء الصيت الذي أوقف العمل بالمشاريع المتلكئة حيث وفر لها الحماية القانونية”، مبينا انه “في حال تم الغاء القرار سوف سيعرضها للمساءلة القانونية والمحاسب.