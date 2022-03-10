الأخبار

النزاهـة تضبط ثلاث حالات سرقة واختلاس في دوائر ذي قار


اعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الخميس، عن تمكُّنها من تنفيذ ثلاث عمليَّاتٍ لضبط حالات سرقةٍ واختلاسٍ وتلاعبٍ في عددٍ من دوائر محافظة ذي قار.

وقالت الدائرة في بيان ان "فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار تمكَّن بعد القيام بأعمال التحرّي والمُتابعة والمُراقبة من ضبط سرقاتٍ في عربات القطار المُتوقِّفة عن العمل في مدينة الناصرية (قاطع سيد خضر)"، مُبيّنةً "قيام مجموعةٍ من الأشخاص بتفكيك عربات القطار بالتعاون مع بعض مُوظَّفي محطة سكك حديد الناصريَّـة".

وأضافت أنَّ "العمليَّة أسفرت عن ضبط أحد المُتَّهمين أثناء قيامه بتفكيك وتحميل هياكل حديديَّةٍ من عربات القطار ونقلها إلى موقعٍ لخزن المواد المسروقة، لافتةً إلى إلقاء القبض على صاحب موقع الخزن، والتحرُّز على مئات الأطنان من الحديد في الموقع، بضمنها الهياكل الحديديَّة التي تمَّت سرقتها من محطة سكك الحديد".

واشارت الدائرة الى انه "في عمليَّةٍ مُنفصلةٍ أوضحت الدائرة أن الفريق كشف عن قيام مُوظَّفين في مصرف الرشيد – فرع الناصريَّة وشركة النخيل لإصدار بطاقات (ماستر كارد النخيل) في ذي قار، باختلاس بطاقات عددٍ من المُتقاعدين، وملء استمارات تفعيلها بأرقام هواتف وهميَّةٍ؛ لغرض تسلُّم الرواتب التقاعديَّة بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون، لافتةً إلى تفعيل (9) بطاقاتٍ من قبل مُوظَّف شعبة توطين الرواتب في المصرف".

وأوضحت أنَّ "فريق العمل نفَّذ عمليَّة ضبطٍ ثالثةٍ في دائرة ضريبة ذي قار أسفرت عن ضبط الإضبارة الخاصَّة ببيع أحد العقارات؛ لوجود تلاعبٍ فيها، تمثل بقيام مُوظَّف الحاسبة في الدائرة بتثبيت معلوماتٍ مُغايرةٍ للواقع؛ لغرض تهرُّب بائع العقار من التحاسب الضريبيِّ".

وبينَّت الدائرة انه "تم تنظيم ثلاثة محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ بالعمليَّات المُنفَّذة؛ بناءً على مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، وعرضها رفقة المُتَّهمين على قاضي محكمة تحقيق ذي قار المُختصَّة بنظر قضايا النزاهة في ذي قار، الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين المضبوطين في العمليَّة الأولى وفق أحكام المادة (444/11) من قانون العقوبات، وفتح قضيَّةٍ مُستقلةٍ بحقِّ المُوظَّف المسؤول عن حماية الموقع وفق أحكام المادة (340) من القانون، إضافة إلى إصدار أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ مسؤول شركة النخيل والمُوظَّف المسؤول عن توطين الرواتب في مصرف الرشيد في العمليَّة الثانية وفق أحكام المادة (316) من القانون، فضلاً عن إصدار أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ المُوظَّف المسؤول في العمليَّة الثالثة وفق أحكام المادَّة (331) من القانون ذاته".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
حل البرلمان يطل برأسه مجددا واستبعاد نيابي باللجوء اليه كخيار
بعملية نوعية.. استخبارات الحشد تطيح بتاجر أسلحة في نينوى
بعمليات استباقية.. الاتحادية تدمر وكرين لداعش الارهابي في كركوك
اثر تهجمه على الاتحادية امام السفير الأمريكي.. نائب يدعو القضاء لمحاسبة بارزاني
عبوة ناسفة تستهدف قائد عمليات صلاح الدين
بلدية النجف توضح حقيقة محاولة اغتيال مديرها
الحشد الشعبي يطيح بـ3 من منسقي العمليات الارهابية في ديالى
نائب يكشف أسماء الشركات “الفاسدة” المستثمرة في الوسط والجنوب التابعة لبارزاني ومسؤولين اكراد
النزاهة توضح تفاصيل الحكم الصادر بحق قائممقام سامراء
السجن 7 سنوات لمجرمين بتجارة وترويج المخدرات في ميسان
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1612.9
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
قيس شهاب احمد : مرحبا اريد تقديم شكوى على شركة زين لقد اشتريت بطاقه تعبه بعد محاوله دخولها يتضح ان هاذي ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
مواطن : ليست ببعيدة عن اهل البيت ع سلامتكم ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يروي قصته مع الغدة السرطانية وكرامة الإمام الحسين صلوات الله عليه
طلال صباح يعقوب : إلى معالي الوزير النفط المحترم. السلام عليكم اني المواطن (طلال صباح يعقوب) من سكنت كركوك وكنت موظف ...
الموضوع :
شكوى الى وزارة النفط , والوزارة ترد على الشكوى
محمد الهندي : من أمن العقاب أساء الأدب لو ينفذ حكم الإعدام بحق المجرمين ومنهم الارهابيين والمتاجرين بالمخدرات لما وصلنا ...
الموضوع :
اصابة ضابط خلال مداهمة لوكر مخدرات في كربلاء
علي : حرامي ابو رغيف ...
الموضوع :
المحكمة الاتحادية تحكم بالغاء الامر الديواني الخاص بتشكيل لجنة تحقيقية في قضايا الفساد التي يتراسها احمد ابو رغيف
محمد : معقولة .. تم تهريبة نعم زين أبوه المحافظ الأسبق هل تم التحقيق وياه ؟؟ زين معقولة ما ...
الموضوع :
الكشف عن معلومات أمنية تفيد بهروب نجل محافظ النجف بعد قرار العفو مباشرة
هيثم حسين علي النجدي : قدمت طلب ارض هجره ومهجرين من سنه ٢٠١٣ ولحد الان لم استلم او ابلغ .. كل الاحترام ...
الموضوع :
توزيع 966 قطعة ارض سكنية على موظفي الدولة وشريحة المهجرين
عباس محمد كاظم : التفاتة رصينة لمادة التربية الاخلاقية مقرونة بالسلوك الإنساني من السيد عبد الجبار الشبوط ..نأمل تبنيها مستقبلا لعلها ...
الموضوع :
مدارس اهلية غير ربحية
كامل أبو علاء الكعبي : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ م/ اليوم العالمي للقرآن 27 من شهر رجب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ...
الموضوع :
۲۷ رجب الیوم العالمی للقرآن الکریم ...
احمد : سلام الله عليكي ياام البنين ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
فيسبوك