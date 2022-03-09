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تحرير مختطف والقبض على العصابة الخاطفة في بغداد


أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الاربعاء، تحرير مخطوفا والقبض على العصابة الخاطفة في بغداد.

وذكر الجهاز في بيان أن "قوة من جهاز الأمن الوطني في بغداد وبعد تكثيف البحث والتحري ومقاطعة المعلومات اضافة الى استحصال الموافقات القضائية، تمكنت من تحرير مخطوف في العقد الاول من عمره والقاء القبض على العصابة المؤلفة من (4) افراد بينهم امرأة، عقب خطفه مساء يوم الاثنين الماضي اثناء توجهه الى المدرسة، ومساومة ذويه بمبلغ (120) الف دولار".

وأشار البيان إلى أنه "جرى احالتة المتهمين الى الجهات القانونية المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".

 

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تحرير مختطف والقبض على العصابة الخاطفة في بغداد
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