برلماني كردي: أوضاع كردستان هي الأسوأ منذ سنوات

أكد عضو برلمان إقليم كردستان دياري أنور، اليوم الأربعاء، أن أوضاع الإقليم هي الأسوأ منذ سنوات.

وقال أنور في حديث صحفي إن "الشعب الكردي يعيش في سلسلة أزمات من تأخر الرواتب وارتفاع الوقود لأسعار عالية جدا، فضلا عن الغلاء الكبير في المواد الغذائية".

وأضاف أنه "بالرغم الارتفاع الكبير لأسعار النفط، لكن الشعب في واد آخر من المعاناة والبطالة والفقر، نتيجة الفساد والسرقات، وعدم مكاشفة برلمان الإقليم بالإيرادات المالية المتحققة".