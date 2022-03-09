المحكمة الادارية ترد طلب سعد كمبش لإصدار أمر ولائي بشأن انهاء تكليفه من قبل الكاظمي

ردت محكمة قضاء الموظفين اليوم الأربعاء طلبا تقدم به رئيس ديوان الوقف السني بالوكالة سعد حميد كمبش بإصدار أمر ولائي لإيقاف قرار إنهاء تكليفه من قبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي قد أنهى في مطلع شهر آذار/مارس الجاري تكليف كمبش لرئاسة الوقف بالوكالة، ووافق على تعيين عبد الخالق العزاوي رئيسا جديدا لديوان الوقف السني.

يشار إلى أن الرئيس الجديد لديوان الوقف ينتمي إلى تحالف "السيادة" بزعامة خميس الخنجر.